Talas'ta proje ve yatırım değerlendirme toplantısı

Belediye Meclis Salonu’nda sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak pandemi döneminde yapılan çalışmaları değerlendiren Başkan Yalçın, başarılı bir süreç yürüttüklerini kaydetti ve bunda tüm belediye çalışanlarının katkısı olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.



Ardından Talas Belediyesi tarafından yapımı devam ettirilen proje ve yatırımların masaya yatırıldığı toplantıda 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi, Millet Bahçesi, Zincidere Göleti, Ali Dağı 360 girişine yapılacak yeşil alan ve sosyal tesisler ile yeni okul yapımları başta olmak üzere birçok konu detaylı olarak ele alındı.



7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nin Türkiye’de ilkleri barındıran bir merkez olacağını ifade eden Başkan Yalçın, “Burada kütüphanenin yanı sıra cep sineması, sanat atölyeleri, kitap kafe, açık söyleşi ve gösteri alanı gibi bölümler bulunacak. Ayrıca işitme ve görme engelliler için de bir bölüm yer alacak. Bütün bu özellikleriyle Türkiye’de ilkleri barındıran bu kütüphane ve kültür merkezini, pandemi şartları uygun hale geldiğinde hizmete açacağız.” dedi.



Başkan Yalçın belediye yöneticilerine, “hizmete girdikten sonra çocuklarınızla birlikte siz de orada kitap okuyun” tavsiyesinde bulunmayı da ihmal etmedi.

