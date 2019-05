Talas'ta Ramazan etkinlikleri başladı

Jandarma karşısı Talas Spor Salonu yanında kurulan Ramazan Sokağında her yaştan vatandaşlar için programlar planlandı. İlk olarak düzenlenen etkinliklerde çocuklar su balonu, kule, Hacivat ile Karagöz gibi birbirinden eğlenceli oyunlarla gönüllerince eğlendi.







Ardından Kayseri Neveser Musiki Topluluğu sahne alarak birbirinden güzel ilahilerin yer aldığı konser verdi. Grup solisti Yusuf Hikmet Balak’ın seslendirdiği eserler alandakilerce beğeniyle dinlendi.

Yaklaşık bir saat süren dinletinin ardından konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Güngör, sözlerine yurtiçi ve dışındaki operasyonlarda şehit düşen askerlerimiz için rahmet dileyerek başladı. Güngör, “Hayırlı Ramazan diliyorum. Öncelikle şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. O bölgede Talas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın ile birlikte görev yapan birisi olarak bütün güvenlik güçlerimize dua etmenizi rica ediyorum. Başkanımızın sizlere selamlarını iletiyorum. İnşallah güzel bir Ramazanı hep birlikte geçireceğiz. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmasının ardından Talas Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Güngör, grup adına Yusuf Hikmet Balak’a çiçek verdi.







Talas Ramazan Sokağında her akşam iftardan sonra çocuklara yönelik Hacivat ile Karagöz, Meddah gibi oyunlar sahnelenirken, teravihten sonra ise büyükler için birbirinden özel sanatçıların dinleti ve söyleşileri yer alacak. Sokağa gelen vatandaşlara sahurda ise çorba, simit, çay, peynir gibi ikramlar olacak. Ayrıca kırsal mahallelerdeki çocuklar için de her akşam bir mahallede etkinlikler düzenlenecek.