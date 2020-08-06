Talas'ta 'sağlık için hepimiz için' denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından verilen talimatla ülke genelinde pandemi önlemleri arttırılırken vatandaşların kurallara uyup uymadığı da denetlendi. Bu kapsamda Talas’ta da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygunluk denetimi yapıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın da katıldığı denetimlerde ilçe genelindeki pek çok kafe, restoran, market gibi iş yerlerinde salgına karşı alınan önlemler incelenirken yol üzerinde yaya ve araç içerisindeki vatandaşlara yönelik olarak da maske kontrolleri yapıldı.

