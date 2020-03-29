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Talas'ta vatandaşlara hijyen çantası dağıtıldı

Yeni tip koronavirüse karşı ilçe genelinde hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Talas Belediyesi, vatandaşlara içinde dezenfektan ürünlerinin yer aldığı 10 bin adet hijyen çantası dağıttı.

Talas'ta vatandaşlara hijyen çantası dağıtıldı
İlk olarak Yenidoğan Mahallesinde kurulan cumartesi pazarında yapılan dağıtımda ekipler, tezgah açan esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlara içerisinde maske, kolonya, kağıt sabun ve koronavirüsten korunma yöntemlerini anlatan el broşürü ile aile içi iletişim kitabının bulunduğu hijyen çantası hediye etti.
Üzerinde “Şimdi çocukluğumuza dönme zamanı” notuyla “Fış fış kayıkçı” ve “Mini mini bir kuş donmuştu” şarkılarının sözlerinin yer aldığı çantada el yıkamanın çok kolay ve basit olduğu sempatik şekilde anlatılmış oldu.
Ardından Talas’ta nüfusun yoğun olduğu Atatürk Bulvarı’nda ve diğer işlek yerlerdeki duraklarda, ATM’lerde ve otobüsler ile araçlardaki vatandaşlara hijyen çantası dağıtıldı.
Çantaları alan vatandaşlar uygulamadan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a bu hizmeti için teşekkür ediyoruz. Çok ince bir düşünce. Hep birlikte bu tehdide karşı önlem alarak sağlıklı günlere ulaşacağız inşallah.” dedi.
Öte yandan pazarda tezgah açan esnafın sosyal mesafeyi koruduğu dikkat çekti. Talas Belediyesi zabıta ekipleri tarafından sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılan esnafın, birbirlerinden birer metre uzakta tezgah kurarak kurallara riayet ettiği görüldü.
 
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HaberKayseri HaberlerTALAS BELEDİYESİKoronavirüsCovid19
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