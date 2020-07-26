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Talas'ta yeni yollar açılıyor

Talas Belediyesi ilçe merkezindeki yollarda yenileme çalışmalarını sürdürürken kırsal bölgelerde de yeni yollar açmaya devam ediyor.

Talas'ta yeni yollar açılıyor
Yukarı Mahalle ve Reşadiye’de Şehit Komandolar Caddesine bağlanan Değirmen Bağları ve Petek Sokak ile ara bağlantı yollarında çalışmalara başlayan Talas Belediyesi, 12 metre genişliğinde ve 2 kilometre uzunluğunda yol yapımı gerçekleştiriyor.
Altyapı kurumlarının eş zamanlı olarak bölgedeki yatırımlarını gerçekleştirmesinin ardından Talas Belediyesi tarafından reglaj ve asfalt çalışması yapılarak yol ulaşıma açılacak.
Yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren Talas Yukarı Mahalle ve Reşadiye Mahallesi sakinleri de, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve ekibine teşekkür etti.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede yaz döneminde yol çalışmasına ayrı bir önem verdiklerini ifade ederek, “Bir yandan ilçe merkezindeki önemli cadde ve bulvarlarda yenileme çalışması yaparken bir yandan da yeni yollar açmaya devam ediyoruz. İlçemizde ulaşımı kolaylaştıracak bu türlü faaliyetleri yaz boyu sürdüreceğiz. Şimdiden Talas’a hayırlı uğurlu olsun” dedi. 

Kurumsal

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