Talas'tan Mengücek'e hizmet çıkarması

İlki Çömlekçi’de başlayan fen işleri, park bahçeler, temizlik işleri, ulaşım hizmetleri gibi belediyenin bütün birimlerinin yer aldığı çalışmanın altıncı durağı Mengücek mahallesi oldu. Mahallenin girişindeki eskiden han olan şimdi ise parka dönüştürülen alanda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, daha önceden tespit edilen mahallenin bütün ihtiyaçlarını plan dâhilinde üç gün sürede tamamlayacaklarını ifade etti. Başkan Yalçın, “Seçimde Mengücek’i iki kez ziyaret ederek eksiklerini not aldık. Aldığımız talepler yapılamayacak işler değil. 30 iş makinesi, 150 personelle bütün birimler ve diğer altyapı kurumlarımızla bu işleri tamamlayacağız. Okulun ihtiyaçlarından, cami ve mezarlıkların temizlenmesine kadar bayram temizliği gibi işleri yapacağız. Devletin bütün kurumları burada. Biz sizlere hizmet etmekten zevk alıyoruz. Şimdiden Kurban Bayramınız mübarek olsun” şeklinde konuştu.







Mengücek Muhtarı Ergün Şimşek ise, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Mengücek mahallesinden yazar Necati Ulusoy da, park alanının Başkan Yalçın’ın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri görevindeyken talimatıyla yapıldığını belirterek teşekkür etti. Konuşmaların ardından Muhtar Ergün Şimşek, Başkan Yalçın’a başlığı ay yıldızlı bir tespih hediye etti. Çalışmalar dua edilmesinin ardından başladı. Büyükşehir Belediyesi, Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi, KASKİ, Ulaşım A.Ş. gibi diğer altyapı kurumlarının da yer aldığı çalışmalar; mahalledeki yol, asfalt, kaldırım, kilitli parke, aydınlatma, kanalizasyon, ilaçlama, mezarlık temizliği, otobüs durakları gibi hizmetleri kapsıyor.









