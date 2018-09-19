TALAS’A ÖNDER ADAY

Ülkücü iş adamı Behzat Önder, MHP'den Talas Belediye başkan adaylığı için kolları sıvadı. MHP İl Başkanı Serkan Tok’u makamında ziyaret eden Önder, Talas Belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday adayı enflasyonu yaşanıyor. Özellikle Talas, Kocasinan, Melikgazi başta olmak üzere birçok ilçede aday adayları sahaya inmiş durumda. Parti il binasına gelerek İl Başkanı Serkan Tok ile istişare yapan aday adayları arasında ülkücü iş adamı Behzat Önder de bulunuyor. Önder, Talas Belediye başkanlığı adaylığı için başvurusunu yaparak çalışmalara başladı.

Aday adaylığı başvurusu için MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok’u makamında ziyaret eden Önder “Almış olduğumuz kararın Ülkemize, Milletimize, şehrimize davamıza ve Talas'ımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için Talas Belediye Başkanlığına aday adayı olan Ülkücü iş adamı Behzat Önder, "Çocukluk çağlarımızdan bugüne kadar mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Ülkücü Hareketin her daim neferi olmak vazifelerin en üstünüdür. Vatanımıza, milletimize ve davamıza hizmet edebileceğimize olan inancımız ve dava arkadaşlarımızın teveccühü ile Milliyetçi Hareket Partisi Talas Belediye Başkan aday adaylığı için il başkanlığımıza müracaatımızı yaptık. Tüm dava arkadaşlarımın destek ve dualarına talibim. Allah yar ve yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.

