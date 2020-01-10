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Talas’ın projeleri Ankara’da

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret ederek projelerle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Talas’ın projeleri Ankara’da

Başkan yardımcıları İsmail Güngör, Etem Mezgitli ve İlker Sülev’in de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Yalçın, Özhaseki’ye Talas’ın önemli projelerinin yer aldığı dosyayı sundu. İçerisinde Çamlıbel Projesi, Sporcu Fabrikası, Zincidere Göleti, Talas Millet Bahçesi gibi büyük projelerin yer aldığı dosyaları Özhaseki’ye veren Başkan Yalçın, şimdiye kadar verdiği destekler için kendisine teşekkür etti.




Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, Talas’ın ve Kayseri’nin gelişerek daha modern hizmetlere kavuşması için belediyelerle el birliği içinde çalıştıklarını belirtti.


Özhaseki ziyarete ilişkin, “Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın ve ekibiyle Talas ilçemizde devam eden mevcut yatırımlar ve yeni projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk” değerlendirmesinde bulundu. 
 

Kurumsal

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