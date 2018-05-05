Talaslı Yaman Dede’ye Talas’ta vefa

Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonundaki gecede tasavvuf müziği sanatçısı Mustafa Demirci, peygamber (sav) ve Mevlana aşığı Yaman Dede’nin yazdığı şiirlerden bestelenen naat ve kasideleri seslendirirdi. Talas’ta Rum bir aileden dünyaya gelip, daha sonra Müslüman olmasının ardından yaşadığı çileli hayatını ilk defa kitap haline getiren araştırmacı-yazar Mustafa Özdamar da Yaman Dede’yi anlattı.

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu sene Yaman Dede’nin vefatının 56. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, “Bu sene kendisini farklı bir şekilde anmak istemiştik. Yaman Dede kitabının yazarı Mustafa Özdamar ve şiirlerinden oluşan besteleri seslendiren Mustafa Demirci bize güzel bir akşam yaşattılar. İlçemizin önemli isimlerinden Yaman Dede’yi hayırla anmış olduk. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Tasavvuf müziği sanatçısı Mustafa Demirci ise, “Yaman Dedemizin doğduğu ilçede kendisini anmaktan şahsen çok mutluyum. Bu alanda ilk çalışmayı yapan Mustafa Özdamar hocamızı da buradan dinlemek benim için anlatılmak zor bir güzellik. Böyle değerlerimizi Kayserimize, Talasımıza ve bütün kamuoyuna anlama, anlatma imkânı sunduğu için başkanımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Araştırmacı-yazar Mustafa Özdamar da, “Yaman Dede’nin yamanlığı, yanarlığı hali içerisinde burada olmaktan bahtiyar oldum. Talas çok güzel sahiplenmiş. Bu kadarını beklemiyordum. Kendisini anlayan, dinleyen güzel insanlar çoğalmış. İnsanlık âleminin istifade etmesi gereken çok önemli şahsiyetlerden biri kendisi. Hayatını derlemek, kaleme almak nasip oldu. Çok mutluyum.” diye konuştu.

Kurum Haberi

