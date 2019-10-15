Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Talaslılar’dan ‘Evine, işyerine bayrak as’ kampanyası

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçtiğimiz hafta Fırat’ın doğusuna başlatılan ‘Barış Pınarı Harekâtı’ tüm hızıyla devam ederken Talas Belediyesi de harekâta destek amacıyla ilçede bulunan ev ve işyerlerine Türk Bayrağı dağıttı.

Talaslılar’dan ‘Evine, işyerine bayrak as’ kampanyası

‘Evine, işyerine bayrak as’ kampanyasına katılmak isteyen esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıtan Talas Belediyesi’nin bu yaklaşımı büyük takdir gördü.



Belediye ekiplerince Talas’ın ana arterlerinde dağıtılan bayraklar, iş yeri sahipleri tarafından dükkânların girişine asılırken vatandaşlar da evlerinin balkonlarına ve pencerelerine bayrak asarak Barış Pınarı Harekâtı’na desteklerini ortaya koydu.



Barış Pınarı Harekâtına sağladığı destekten ve bayrak dağıtımından dolayı Talas Belediyesi’yle gurur duyduklarını dile getiren Talas esnafı, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerTalasTalas Belediye Başkanı Mustafa YalçınYalçınMUSTAFA YALÇIN
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.