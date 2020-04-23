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Talaslıların bayrakları ve kitapları kapılarında

Talas Belediyesi tarafından başlatılan kitap okuma kampanyası çerçevesinde 30 bin kitabın dağıtımı sürüyor. Evde kalma çağrısı yapılan vatandaşlara bugün ayrıca kitabın yanı sıra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türk Bayrağı da hediye edildi.

Talaslıların bayrakları ve kitapları kapılarında

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında evlerinde kalmaları çağrısı yapılan vatandaşlara yönelik olarak Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan kitap okuma kampanyası büyük ilgi gördü. Türk ve dünya klasiklerinin yanı sıra çocuklara yönelik akıl ve zeka oyunları setleriyle boyama kitaplarının yer aldığı kampanyaya katılanlara kitapları ulaştırılmaya devam ediyor.



Gerek sosyal medya üzerinden, gerekse iletişim numaralarından Nevin Akyurt Kültür Merkezi’ne ulaşan vatandaşların kitap tercihleri evlerindeki aile bireylerinin yaşlarına göre belirleniyor. Alınan siparişler kısa süre içerisinde adreslere teslim ediliyor. Kitaplarını alan 7’den 70’e her yaştan vatandaşlar ise evde kalınan bu süreçte kendilerine anlamlı bir katkı sağlayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.



Bugün ayrıca Talaslılara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle binlerce Türk Bayrağı dağıtımı yapıldı.

Kurumsal

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