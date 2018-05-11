Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Talas’ta Adaçayı hasadı

Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile ortaklaşa yürütülen "İlimizde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında; Talas İlçesinde ilk defa geçtiğimiz yıl demonstrasyonunu kurulan Koçcağız Mahallesi üreticilerinden Kemal Odabaşı'nın Adaçayı dikimi yapılan tarlasında 2018 yılının ilk hasadı başladı.

Talas’ta Adaçayı hasadı
Üretici Kemal Odabaşı yaptığı açıklamada; "Talas İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzün yönlendirmesiyle adaçayı tarımını yapmaya başladım. Adaçaylarının üretiminin her safhasında eşim Fatma Odabaşı ile birlikte fidelerin her biri ile dikiminden çapalamasına, sulamasından hasadına kadar tek tek bakımını birlikte yaptık. Bu çalışmaları yaparken herhangi bir kimyasal gübre veya ilaç kullanmadık,  adaçaylarını doğal olarak yetiştiriyoruz" diye konuştu.
Verim ve kaliteden memnun olduğu için önümüzdeki yıllarda ekilen alanı genişletmeyi planladığını belirten Kemal Odabaşı,  tüm üreticilere tecrübelerini aktarabileceğini belirterek il ve ilçe müdürlüğü teknik elemanlarına teşekkür etti.
İHA
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.