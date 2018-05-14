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Talas’ta Ağaçlandırma seferberliği

Bu yıl ağaçlandırma seferberliği ilan edildiği Talas Belediyesinde, Kayseri Final Okulları ve Asım Köksal Erkek Öğrenci Yurdu öğrencilerinin katıldığı programla 300 fidan toprakla buluştu.

Talas’ta Ağaçlandırma seferberliği
İlk olarak Kayseri Final Okulları yanında bulunan Ağbayır mevkiindeki alanda yapılan fidan dikimine öğrenciler katıldı. Her öğrenciye bir fidan verildiği programda konuşan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Hayırlı günde hayırlı bir iş yapıyoruz. Final Okullarıyla ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Mavi servileri toprakla buluşturuyoruz. Biz bu sene farklı bir uygulama yaptık. Bütün okullarımızla bu faaliyeti yürütüyoruz. Öğrencilerimize, velilerimize, idaremize teşekkür ediyorum. Belediyemize maddi ve manevi destek vererek bu faaliyete katkıda bulundular. Gelecek nesillerimize ağaçlandırmanın önemini aşılamaya çalışıyoruz.” dedi.
Kayseri Final Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karataş ise, “Böyle güzel bir işe okulumuzu dahil ettiği için başkanımıza teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Günün bir sonraki programında ise Asım Köksal Erkek Öğrenci Yurdundaki gençlerle Ali Dağı eteğinde ağaçlandırma çalışması yapıldı.
Burada gençlere seslenen Başkan Palancıoğlu, dikilen fidanlardan bütün canlıların faydalanacağını belirterek teşekkür etti.
İHA
 
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fikret cezik 1 hafta önce

tum kayserının yeşıle burunmesı dıleğımızdır

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