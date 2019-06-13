Talas’ta Altyapı Çalışmaları Hız Kesmiyor

Medeniyetin göstergesi yolların vatandaşların ihtiyacına uygun olarak tasarlandığı Talas’ta, merkezde ve kırsal mahallelerde çalışmalar hızla sürüyor. Talas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yol yapım, altyapı ve asfalt ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler nüfusun yoğun olduğu Mevlana Mahallesi başta olmak üzere tüm mahallelerde bir taraftan yeni yollar açarken, diğer yandan da altyapı ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.







Moloz temizleme ve boş arazilerin tesviye çalışmalarının da eş zamanlı olarak yürütüldüğü Talas’ta hizmetler, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak şekilde kaliteli ve hızlı bir şekilde sunuluyor. Medeniyetin göstergesi olarak kabul edilen yollar ekiplerin özverili çalışmalarıyla ortaya çıkıyor. Çalışmalar büyüyen ve gelişen Talas için hız kesmeden devam ediyor.







