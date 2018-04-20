Talas’ta asfalt sezonu açıldı

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mevlana ve Tablakaya mahallelerinin birleştiği bölgede yer alan 6182. Sokak’ta yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. 300 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde ve 450 ton asfaltın kullanıldığı yolda açıklamalarda bulunan Başkan Palancıoğlu, yetkililerden bilgi aldı.



Başkan Palancıoğlu, havaların ısınmasıyla birlikte asfalt çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Vatandaşlarımızı bilgilendirmede fayda var; asfalt, her hava şartında uygulanan bir malzeme değil. Hava sıcaklığının belli bir santigratta olması gerekir. 25 derecenin üzerinde olması uygun olan sıcaklıktır. İdeali 30-35 derece civarı. Aksi takdirde asfaltta çatlamalar meydana geliyor. Şuanda da hava şartları uygun olduğu için altyapısı tamamlanmış yollarda asfalt serimine başladık.” dedi.



Mevlana Mahallesi’ni şantiye olarak tarif eden Başkan Palancıoğlu, “Sürekli inşaatların yoğun şekilde devam ettiği yer. Nüfus artışının da en yoğun olduğu bölge. Bu nedenle yol, kaldırım, okul, sağlık ocağı, cami gibi ihtiyaçları karşılama gayretindeyiz. Biz de bu yazı en verimli şekilde değerlendirerek ihtiyacı olan bölgelere asfalt, kaldırım, kilit parke, çocuk parkı gibi çalışmalarımızı hızlandırdık. Yapılan çalışmanın bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.



Kurum Haberi

