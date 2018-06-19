Talas’ta el emeği göz nuru ürünler sergilendi

2017-2018 yılı eğitim ve öğretim yılında Talas Belediyesi, Talas Kaymakamlığı ve Talas Halk Eğitim Merkezince düzenlenen mesleki, sosyal ve kültürel kurslarda yapılan “El Emeği Göz Nuru” ürünlerin yıl sonu sergisi yapıldı. Sergi 19-20-21 Haziran tarihlerinde açık olacak.

Yamaç Paraşütü İniş Pistinde düzenlenen sergiye Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu ve eşi Emel Palancıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz, Talas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Akçalı, AK Parti Talas İlçe Başkanı Kerem Ekici ve davetliler katıldı.

Halk Eğitim Merkezi kurslarına 7’den 77’ye herkesin ilgiyle baktığını söyleyen Talas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Akçalı, “Kurumumuz bünyesinde toplam 400 kurs açılmıştır. 88 kursumuzda 806 vatandaşımıza okuma-yazma kurs belgesi aldı. Emeği geçen herkese teşekkürler.” dedi.

Sergiye gezerek kursiyerler ve sergi ürünleriyle yakından ilgilenen Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi:

“Bugün Talas genelindeki Halk Eğitim Merkezi ile birlikte açmış olduğumuz kurslardaki kadın kursiyerlerimizin yapmış olduğu el ürünlerinin sergisini beğeniye sunuyoruz. Burada el emeği ürünü olan birçok ürün var. 3 gün boyunca da vatandaşlarımızın beğenisine sunuyoruz. Halk Eğitim Merkezi ile birçok alanda kurslar açıyoruz. Geleneksel birçok ürün sergimizde sergilenecek. Bu kurslarımıza da birçok talep oluyor. Çinisinden, nakışına, örgüsüne kadar birçok kursun hazırladığı ürünler var. Bütün vatandaşlarımızı sergimize bekleriz. Başta Halk Eğitim Müdürlüğümüz ve Talas Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum.”

Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ise, “Kaymakam Halk Eğitim Merkezlerimiz binlerce kurs açıp bir sürü inşamızı meslek sahibi yapıyor. Kursların ve sergilerin açılmasında desteğini esirgemeyen Talas Belediyesi Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim.” diye konuştu.

Program sonunda Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu Okuma-Yazma Seferberliği kapsamında açılan okuma yazma kurslarında sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları da verildi.