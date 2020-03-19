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Talas’ta ‘fahiş fiyat’ denetimleri

Talas Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmelerde ‘fahiş fiyat’ denetimi yaptı.

Talas’ta ‘fahiş fiyat’ denetimleri

Talas Belediyesi ilçe genelinde faaliyet gösteren bakkal, market, alışveriş merkezi ve benzeri işletmelerde fiyat denetimini sürdürüyor. Koronavirüs nedeniyle temizlik, kozmetik ve gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarına karşı denetimler gerçekleştiriliyor.

Talas Belediyesi, bir yandan hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürütürken bir yandan da fahiş fiyat denetimi yapıyor. Bakkallar, marketler ve alışveriş yerlerindeki denetimlerini sıklaştıran Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fiyat kontrolü yaparak fahiş fiyattan ürün satışının önüne geçiyor. Bu kapsamda un, bakliyat ve makarna başta olmak üzere çeşitli gıda maddeleri ile dezenfektan, kolonya ve deterjan gibi temizlik ve hijyen ürünlerin fiyat artışları ile ilgili denetimler aralıksız olarak devam ediyor.
 

Haber: Ekrem Nazlı

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