Talas’ta haşereyle mücadele çalışmaları başladı

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler sivrisinek ve haşereyle mücadelede fosseptikler, bataklıklar, kanallar, mazgallar, durgun sular ve açık alanlarda aralıksız ilaçlama çalışması yapıyor. Larva ve haşere mücadelesinde ekipler, Talas'ın her mahallesinde çalışmalarını planlı şekilde devam ettiriyor. Yürütülen çalışmalarla, larva döneminde sinek popülasyonunda artışın engellenmesi hedefleniyor. Periyodik olarak sürdürülen çalışmalarda çöp konteynerleri, su birikintileri, depolar, rögarlar ile yayılımın olabileceği alanlarda etkin bir ilaçlama çalışması yürütülüyor.



Vatandaşların yaz gelmeden rahat bir dönem geçirmesi için Talas Belediyesinin ilaçlama çalışmaları başlattığını söyleyen Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediyemiz ilaçlama ekipleri, sineklerin üreme alanlarını tespit ederek kanal, dere, gölet, bataklık, çöp konteynırları, su varilleri ve su kuyuları gibi alanlarda ilaçlama çalışmalarını yürütüyor. Sıcak sisleme yöntemiyle kentin yer altı yağmur ve kanalizasyon hatlarında olması muhtemel sineklerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanıyor. Sezon sonuna kadar olan ilaçlama faaliyetlerine tüm hızıyla devam edilecek. Bu yöntemle, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden sineklerle mücadele yürütüyor. Çevre ve halk sağlığına azami önemi gösteriyoruz” dedi.

İHA