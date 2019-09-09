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Talas’ta Hayvancılığa Destek

Talas Belediyesince ilçedeki küçükbaş hayvan üreticilerinin verimlerini artırması ve sağlıklı ırk yetiştirmesi amacıyla yıkama aracı hizmete girdi.

Talas’ta Hayvancılığa Destek

Belediyenin kendi imkanlarıyla ürettiği aracın tanıtımı Başakpınar Mahallesinde gerçekleşti. Burada konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, küçükbaş hayvancılığın daha sağlıklı ve verimli yapılması için belediye olarak katkı sağladıklarını belirterek, “Bu hizmetle banyo yapan küçükbaş hayvanlar yüzde 20 oranda daha verimli hale gelecek.” dedi.

Başkan Yalçın, “İlçemizde tarım ve hayvancılığa destek olmak üzere bir dizi çalışmalar başlattık. Eski adı köy, yeni adı kırsal mahallerimizdeki eksikleri gidermekten adına başladığımız hizmet çıkarmamızın, ikinci aşamasında da küçükbaş hayvan yıkama aracı diye kendi desteklerimizle ürettiğimiz aracı Başakpınar’da hizmete sokuyoruz. Kayseri’de ilk kez böyle bir makine olacak. Bu noktada hayvanların yüzde 20 oranda yününden ve etinden verim alınacak. Hayvanlar banyo yaparken içine suyun içine katılan ilaçlarla kene, bit, pire gibi parazitlere karşı tedbir alınmış olacak. Üreticilerimize hayırlı olsun.” diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ürker de, bakanlığın 2023 hedefinin küçükbaş hayvanların sayısını iki katına çıkarmak olduğunu ifade ederek, “Ayrıca hedeflerimiz arasında hayvancılığın kaliteli ırklarla yapılması da var. Bu noktada Talas Belediye Başkanımızın ilçemiz çiftçilerine sundukları bu makineyle küçükbaş hayvanlarımız yıkanıp ilaçlanarak zararlı parazitlerden kurtulacak. Böylece eti, sütü ve yünü daha verimli olacak. Başkanımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Başakpınarlı üretici, aynı zamanda belediye meclis üyesi Mustafa Çalıksoy, ilçedeki hayvan üreticilerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.
 

İHA

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