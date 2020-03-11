Talas’ta her yaştan vatandaş ‘icat çıkaracak’ Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye olarak bilim ve teknolojiye önem verdiklerini ve başta çocuklar olmak üzere herkesin bu alanda kendisini geliştirebilmesi için imkanlar hazırladıklarını söyledi. Bu kapsamda Talas Belediyesi tarafından ‘Talas İcat Çıkartıyor, Mucitler Buluyor’ yarışması düzenlenecek ve Robotik Kodlama Evi kurulacak.

11 Mart 2020 Çarşamba 12:03