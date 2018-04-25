Talas’ta hizmet hız kesmiyor

Doktorlar Sitesi’ndeki Doktorlar Sokak ile Numune Sokak’ta yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, nüfusun hızla arttığı ve modern yapıların yoğun olduğu Mevlana Mahallesi’ni şantiye olarak tarif ettiğini hatırlattı. Alt ve üst yapı çalışmalarına havaların ısınmasıyla birlikte hız verdiklerini anımsatan Başkan Palancıoğlu, bu kapsamda özellikle asfalt ve yol çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi. Yolun medeniyet olduğunu belirten Başkan Palancıoğlu, “Şehirlerin gelişmişliğinin göstergesi oralardaki yolların modernliğidir. Bu nedenle yol yapımına ve asfaltlamaya önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın ulaşım hizmetini en kaliteli ve konforlu şekilde almaları için çalışıyoruz” dedi.

Başkan Palancıoğlu, iki sokaktaki çalışmalarla ilgili, “Bu iki sokağımız Mevlana Mahallemizin ana akslarına bağlanan önemli yerlerinden. Burada 300 metre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki Numune Sokak’ta 400 ton asfalt, 200 metre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki Doktorlar Sokak’ta ise 300 ton asfalt seriliyor. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.



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