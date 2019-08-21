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Talas’ta Hizmete Hız Kesmeden Devam

Talas Belediyesi, bir taraftan kırsaldaki mahallelerine hizmet çıkarmasına devam ederken, diğer taraftan ilçenin merkez mahallelerindeki çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor.

Talas’ta Hizmete Hız Kesmeden Devam

Ulaşım Hizmetleri ekipleri Mevlana Mahallesi’nde tehlike arz eden 3 bin metrekarelik kayalık alanda tesviye çalışmaları yapıyor. Halil Bayraktar Camii arkası ve Havacılar Sitesi güzergâhında bulunan kayalık alanda düzenleme ve kademelendirme çalışması yapılıyor. Yeşil alan olarak planlanan alanda Mevlana Mahallesi sakinleri görüntü kirliliği oluşturan bu alanın temizlenerek yeşil alana dönüştürülmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Halkın nefes alacağı yeşil alan çalışmaları sürerken, rahat bir ulaşım için de Bahçelievler Mahallesi Kanuni 1 Sokak'ta asfaltlama çalışmaları devam ediyor.
 

İHA

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