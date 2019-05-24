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Talas’ta İftara Yetişemeyenlere İftariyelik

Talas Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan’da iftara yetişemeyenler için örnek bir uygulama yapıyor.

Talas’ta İftara Yetişemeyenlere İftariyelik

Zabıta ekipleri, iftar vaktinde evlerine yetişemeyenler için otobüs ve tramvay durakları ile yollarda bekliyor. Mobil araçlarla çeşitli noktalarda bekleyen ekipler içerisinde su, börek, kurabiye ve tulumba tatlısının bulunduğu iftariyelikleri dışarda kalan vatandaşlara dağıtıyor. Yolcuları evlerine yetiştirmeye çalışan görevi başındaki otobüs ve taksi şoförleri ile sürücülere de verilen iftariyeliklere olumlu geri dönüşler geliyor.



Herkesin memnun kaldığı uygulamayla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, amaçlarının iftar saatinde evlerine gidemeyen vatandaşların oruçlarını açmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Başkan Yalçın, Ramazan’ın paylaşma ve kardeşlik ayı olduğunu belirterek, “Bu amaçla Ramazan’ın maneviyatını da yerine getirmiş oluyoruz. Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin.” ifadelerini kullandı.


 

İHA

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