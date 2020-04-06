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Talas’ta ışıklı Türk Bayrakları

Talas Belediyesi, ilçenin en işlek ana arterleri olan Atatürk Bulvarı ve Mevlana Caddesi’ndeki direklere ışıklı Türk Bayrağı yaptırdı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Mustafa Yalçın, ‘Umuda ışık yaktıklarını’ söyledi.

Talas’ta ışıklı Türk Bayrakları

Talas Belediyesi tarafından Atatürk Bulvarı ve Bahçelievler Mevlana Caddesi’ndeki direklerde yapımına başlanan ışıklı Türk Bayrakları tamamlanarak yakıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Burada yaptığı kısa açıklamada belediye başkanlığına seçilişinin 1. yıldönümünde olduklarını hatırlatan Başkan Yalçın, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Dünya ülkelerinin tamamı koronavirüs sınavından geçiyor. Türk bayrağımızın gücünün ve bize verdiği yetkinliğin sayesinde bu sıkıntının üstesinden geleceğimize inanıyorum. Milletimizin iradesi bunu başaracak güçtedir. Şanlı Türk Bayrağımızın gücünü üzerimizde hissetmek amacıyla Atatürk Bulvarı ve Mevlana Caddesi’ndeki direklere ışıklı Türk Bayrağı yaptırdık. Yani umudumuza bir ışık yaktık. İnşallah bu sağlık sıkıntılarını en kısa zamanda atlatacağız. Herkese sağlıklı günler diliyorum” dedi.
Evde kalan yaşlıları ve çocukları da ayrı ayrı tebrik eden Başkan Yalçın, sözlerini ‘Evde kal Talas’ şeklinde tamamladı.

Kurumsal

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