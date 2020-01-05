Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Talas’ta karla mücadele hız kesmiyor

Talas Belediyesi karla mücadele ekipleri yeni yılın ilk günlerinde de yoğun kar yağışına karşın çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Özellikle ekipler, kar kalınlığı 50 santimetreyi aşan Talas’ın kırsal mahallerinde yoğun mesai harcayarak kapalı köy yolu bırakmıyor.

Talas’ta karla mücadele hız kesmiyor

Talas Belediyesi vatandaşların zorlu kış şartlarından etkilenmemeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, karla mücadele çalışması kapsamında 2 vardiya ve 4 grup halinde, 69 personelle 24 saat boyunca çalışmalarını devam ettiriyor. 2020 yılının ilk günlerinde de etkili olan kar yağışıyla birlikte Talas’ın özellikle yüksek kesimlerinde çalışmalar yoğunlaştı. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi geçtiği noktalarda ekipler, bir yandan kapanan yolları açık tutarken diğer yandan da buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşımın rahat ve sorunsuz sağlanması için çalışmaların sürdüğü Talas’ta öncelikle ana yollar açılırken ara yollarda da nöbetçi ekipler hazır bulunduruluyor.



‘500 ton tuz kullanıldı’
Talas Belediyesi’ne bağlı karla mücadelede görevli nöbetçi ekipler bir yandan yolları açarken diğer yandan da buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, şimdiye kadar 500 ton tuzu ulaşımın aksamaması için kullandı. Aylar öncesinden kış hazırlıklarını tamamlayan Talas Belediyesi, 8 adet tuzlamalı bıçaklı kamyon, 9 adet kepçe, 3 adet greyder, 3 adet traktör ile vatandaşlara hizmet veriyor.
Vatandaşlar olası bir aksaklık durumunda yardım almak için Talas Belediyesi’nin ‘Alo 153’ veya 437 00 55 numaralı telefonunu arayabilir.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerTalasTalas Belediye Başkanı Mustafa YalçınYalçınMUSTAFA YALÇIN
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.