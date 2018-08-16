Talas’ta Kurban Bayramı hazırlıkları

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tavlusun Caddesi üzerinde oluşturulan kurban satış alanıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Palancıoğlu, birlik, beraberlik ve paylaşmanın sembolü Kurban Bayramı’nın huzur içinde geçmesi için tedbirlerin alındığını belirterek, “Zabıta Müdürlüğümüz, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere bütün birimlerimiz planlamalarını tamamladı.” dedi.

Başkan Palancıoğlu, 9 günlük bayram tatili öncesi belediye olarak yapılan çalışmaları anlatarak, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenli şekilde mezarlık ziyaretleri ve ibadetleri için, mezarlıkların temizliği ve camilerimizin etrafının bakımı yapıldı. Ayrıca sokak ve cadde aralarındaki boş arsaların kuruyan otlarının neden olduğu görüntü kirliliğiyle ilgili çalışmalar yaptık. Boş arsaları temizleyerek kuru otlardan kurtardık.” diye konuştu.

Başkan Palancıoğlu, vatandaşlardan özellikle belirlenen yerler dışında kurbanlarını kesmemeleri konusunda uyarılarda bulunarak, “İnancımız gereği temizlik imanın yarısıdır. Müslüman temizdir, çevresini de temiz tutar. Bu nedenle kurbanlarımızı keserken çevremizi temiz tutmaya özen gösterelim. Vatandaşlarımızın olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde belediyemizin 437 00 55 nolu telefonunu aramalarını rica ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Palancıoğlu, “Bütün hemşehrilerimizin Kurban Bayramlarını kutluyorum. Rabbim bizleri birlik ve beraberlik içinde nice bayramlaşa ulaştırsın” diyerek sözlerini tamamladı.