Talas’ta kurban satış yerleri kura ile belirlendi

Kurban satışı yapılacak çadır alanı için kura çekimini, hayvan satıcıları zabıta görevlilerinin gözetiminde kendileri gerçekleştirdi. Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar için ayrı ayrı yapılan kura işlemiyle 49 küçükbaş ve 28 büyükbaş kurban satış yeri sahiplerine teslim edildi. Kura çekimi sırasında kontrollü sosyal hayat kurallarına da özen gösterildi.







Kura çekimi sonrasında konuşan kurban satıcıları, Reşadiye Kurban Satış yerinin özenle hazırlanmış bir yer olduğuna dikkat çekerek Başkan Yalçın ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

