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TALAS’TA MAHARETLİ ELLER ÜRETİCİ PAZARI AÇILIYOR

Talas’ta yeni bir proje hayata geçiriliyor. Talas Belediyesi ve Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliği ile “Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı” kuruluyor.

TALAS’TA MAHARETLİ ELLER ÜRETİCİ PAZARI AÇILIYOR
Talas’ın tarihi Harman Mahalle Meydanı’nda her ayın ilk Pazar günü devam edecek olan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’nın ilki 1 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

Gıda ürünleri, el sanatları ve ev tekstili gibi alanlarda pek çok ürünün yer alacağı ‘Maharetli Eller Üretici Pazarında, üretici kadınların el emeği göz nuru ürünleri alıcısıyla buluşacak.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, proje sayesinde hem ev hanımlarının emeklerini sergileyebilmelerine kapı açıldığını hem de organik ve el yapımı ürünlere ulaşmak isteyenlere imkan sunulduğunun altını çizdi.
Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’nın önemli bir sosyal proje olduğuna vurgu yapan Başkan Yalçın, “Pazarımızda ev yapımı yiyeceklerden farklı gıda ürünlerine, ev tekstil ürünlerinden el emeği göz nuru birçok eşyaya kadar çok çeşitli ürünler yer alacak. Pazarımız, inşallah 1 Kasım Pazar Günü Harman Mahallesi Meydanında daha önceden Antika Pazarı kurmuş olduğumuz alanda halkımızla buluşacak.” dedi.
Başkan Yalçın, Kadın Girişimci Pazarı’nın bundan sonra da her ayın ilk Pazar günü devam edeceğini sözlerine ekledi.
 

Haber Merkezi

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