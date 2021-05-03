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TALAS’TA MEZARLIKLARA ÖZEL ÇALIŞMA

Talas Belediyesi ilkbahar mevsimiyle birlikte çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda mezarlıkların temizliği, bakımı ve ilaçlaması gerçekleştirildi.

TALAS’TA MEZARLIKLARA ÖZEL ÇALIŞMA
İlçe genelinde bulunan 41 mezarlıkta gerçekleştiren çalışmada yabani otlarla mücadele başta olmak üzere, temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yürütüldü. 4 ekip halinde yapılan çalışmalarda mezarlıklara yönelik kapsamlı bir faaliyet gerçekleştirildi.
Buna göre bir yandan herbisit yabancı ot ilaçlama yöntemiyle mezarlık içlerindeki yabani otlar ilaçlanırken diğer yandan mezarların etrafı düzenlenerek temizliği yapıldı.

ŞEHİTLERE ÖZEL İLGİ
Mezarlıklarla ilgili çalışma yürüten Talas Belediyesi, şehit mezarlarına özel bir ilgiyle yaklaşıyor. Mezarların temizliğini titizlikle gerçekleştiren ekipler, mezar başlarında bulunan bayrakları da yenilemeyi ihmal etmedi.
 

Haber Merkezi

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