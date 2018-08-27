Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Talas’ta Personelle Bayramlaşma

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından ilk mesai gününde belediyedeki personel ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Talas’ta Personelle Bayramlaşma

Başkan yardımcılarıyla birlikte birimleri tek tek dolaşan Başkan Palancıoğlu, personelin bayramını kutladı. Çalışanlarla yakından ilgilenen Başkan Palancıoğlu, bayramların birlik ve beraberlik adına önemli günler olduğunu belirterek, kaynaşmaya vesile olduğunu söyledi. 

Başkan Palancıoğlu, “Uzun süren bir Kurban Bayramını geride bıraktık. Allah’a yaklaşmak manasına da gelen kurban ibadetinin Talas’ta gerek satış, gerekse kesim yerlerinde sorunsuz şekilde yapılmasından dolayı memnunuz. Yüce yaradana yaptığımız kurban ibadetimizde, imanın yarısı olan temizliğe azami özen gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca satış ve kesim yerlerinin temizliği ve güvenliği için gayret gösteren personelimize de teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz ve bunu bayram günlerinde bir kez daha en güzel şekilde gösterdik” dedi.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerTalasTalas Belediye Başkanı Mustafa PalancıoğluMustafa PalancıoğluPalancıoğlu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.