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Talas’ta ticari hayat hız kazanıyor

Talas’ta son bir haftada 6 yeni iş yeri daha ruhsat alarak ticaret hayatına katıldı. Böylece pandemi döneminde Talas’ta açılan toplam iş yeri sayısı 124’e yükseldi.

Talas’ta ticari hayat hız kazanıyor
Korona virüs salgınının yavaşlattığı hayatın, yeniden normale dönmeye başladığı şu günlerde Talas’ta ticari hayat da hız kazanmaya devam ediyor. Son bir haftada aralarında market, şarküteri ve fotoğrafçının da yer aldığı 6 yeni iş yeri daha ruhsat alarak faaliyetlerine başladı.

Açılan bu 6 yeni iş yeriyle birlikte korona virüs sürecinde Talas’ta faaliyete geçen iş yeri sayısı 124’e yükselmiş oldu.
 
 

Kurumsal

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