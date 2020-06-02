Talas’ta ticari hayat hız kazanıyor

Korona virüs salgınının yavaşlattığı hayatın, yeniden normale dönmeye başladığı şu günlerde Talas’ta ticari hayat da hız kazanmaya devam ediyor. Son bir haftada aralarında market, şarküteri ve fotoğrafçının da yer aldığı 6 yeni iş yeri daha ruhsat alarak faaliyetlerine başladı.
Açılan bu 6 yeni iş yeriyle birlikte korona virüs sürecinde Talas’ta faaliyete geçen iş yeri sayısı 124’e yükselmiş oldu.
Açılan bu 6 yeni iş yeriyle birlikte korona virüs sürecinde Talas’ta faaliyete geçen iş yeri sayısı 124’e yükselmiş oldu.
Kurumsal