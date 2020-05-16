Talas’ta yapılanlar ve yapılacak hizmetler görüşüldü Talas Belediyesi’nin projeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın da katıldığı bir toplantıda masaya yatırıldı. Toplantısı sonrası bir değerlendirme yapan Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın bütün projeleri hayata geçirecek bilgi ve birikime sahip olduğuna vurgu yaptı.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 12:52