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Talas’ta Zabıtadan Ramazan Denetimi

Talas Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir Ramazan geçirmesi için ilçedeki fırın, market ve halk pazarları gibi gıda satışının yapıldığı işletmeleri denetime aldı.

Talas’ta Zabıtadan Ramazan Denetimi

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda mühendisi ve veteriner hekimler ile İlçe Sağlık Grup Başkanlığından görevlilerin de hazır bulunduğu denetimler, ilk olarak fırınlardan başladı. Ramazan pidelerinin gramajından fiyatına, üretiminden hijyenine kadar birçok kontrolden geçirilen fırınlarda, özellikle vatandaşın temel gıda maddesi olan ekmeğe azami özen gösteriliyor.



Daha sonra market ve şarküterilere geçen zabıta, gıda ve sağlık ekipleri, etlerin soğuk hava depolarındaki hijyenlerini denetledi. Ekipler süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri gibi çabuk bozulabilen gıda maddelerinin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Aynı zamanda zabıta ekipleri mahalle pazarlarına konulan noktalarda vatandaşın huzurlu ve güvenli alışveriş yapması için sürekli nöbet tutarken, pazarlara konulan tartı aletiyle gramaj kontrolü yapıyor.



Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, denetimlerin vatandaşların on bir ayın sultanı Ramazan’ı huzurlu geçirmesi adına artarak sürdüğünü belirterek, "Bunun için kontrollerimiz belli periyotlarda devam ediyor" dedi.
 

İHA

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Misafir 3 gün önce

sağol başkanım .keşke daha çok ,daha detaylı denetim olsa.

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