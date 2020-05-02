Talas’tan 65 yaş üstüne aromatik bitkiler sepeti Koronavirüs salgını sürecinde yaptığı başarılı çalışmalar ve gerçekleştirdiği farklı organizasyonlarla dikkat çeken Talas Belediyesi, şimdi de evde kalmak zorunda olan 65 yaş ve üzeri yaşlılara aromatik bitki sepeti dağıtmaya başladı.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 15:59