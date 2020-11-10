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TALAS’TAN ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI ETKİNLİĞİ

Talas Belediyesi Kayseri Sahne Tiyatrosu, Dünya Çocuk Kitapları Haftası dolayısıyla "Sabun Köpüğü" isimli tek perdelik çocuk oyununu sahneleyecek.

TALAS’TAN ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI ETKİNLİĞİ
13 Kasım Cuma Günü saat 20.00’de Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşecek tiyatro gösterisi Talas Belediyesi İnstagram hesabı üzerinden canlı olarak izleyiciyle buluşacak.
Koronavirüs nedeniyle seyircisiz olarak belediye instagram üzerinden tiyatro severlere sunulacak oyunun yönetmenliğini Aytekin Aydoğan yapıyor.

YENİ NORMALE YENİ TİYATRO
Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte Talas Belediyesi Kayseri Sahne Tiyatrosu ekibi de oyunlarını online mecraya taşındı. Salgın öncesinde oyunlarını seyirci karşısında sergileyen ekip, yeni normalle birlikte online canlı yayın üzerinde izleyicileriyle buluşuyor. Ekip, daha önce de pandemi şartlarını konu alan “Erkeğin Elinin Hamuru” isimli oyun sergilemişti.
 

Haber Merkezi

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