Talas’tan Ortak Kullanım Alanlarında Temizlik Talas Belediyesi halkın ortak kullanım alanlarında temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda başta okullar olmak üzere camiler, sosyal tesisler, umuma açık tuvaletler, çocuk oyun grupları, otobüs durakları, Talas Belediyesi otobüsleri, banka ATM’leri ve kart dolum merkezleri gibi insan sirkülasyonunun yoğun olduğu alanlarda ve el temasının gerçekleştiği noktalarda temizlik çalışması yerine getiriliyor.

10 Mart 2020 Salı 15:44