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Talas’tan Ortak Kullanım Alanlarında Temizlik

Talas Belediyesi halkın ortak kullanım alanlarında temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda başta okullar olmak üzere camiler, sosyal tesisler, umuma açık tuvaletler, çocuk oyun grupları, otobüs durakları, Talas Belediyesi otobüsleri, banka ATM’leri ve kart dolum merkezleri gibi insan sirkülasyonunun yoğun olduğu alanlarda ve el temasının gerçekleştiği noktalarda temizlik çalışması yerine getiriliyor.

Talas’tan Ortak Kullanım Alanlarında Temizlik
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış hijyen ve dezenfektan ürünleri kullanılarak yapılan temizlik çalışmasının ardından dezenfekte işlemi uygulanarak hijyenin kalıcı olması sağlanıyor.



“SAĞLIMIZ İÇİN ÇALIŞAN BELEDİYEMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ”
Talas Belediyesi tarafından rutin olarak gerçekleştirilen temizlik uygulaması vatandaştan da tam not aldı. Uygulamadan memnun olduklarını dile getiren ilçe halkı, kendilerinin sağlığını düşünen ve bu doğrultuda çalışma yapan bir belediyeye sahip oldukları için mutlu olduklarını ifade etti.



Uygulama ile ilgili görüş belirten vatandaşlar, periyodik olarak devam eden temizlik faaliyetinden dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.
 

Kurumsal

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