“Teknik eğitim kolunuzda bilezik” Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hem okuduğu hem de öğretmenlik yaptığı Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen kariyer günleri programına konuşmacı olarak katıldı. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başkan Yalçın, “Burada aldığınız teknik eğitim kolunuzda altın bileziktir” dedi.

13 Mart 2020 Cuma 10:28