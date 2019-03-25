“TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAĞIZ”

GERİ DÖNÜŞ YOK
Başkan Palancıoğlu, Melikgazi’de yapacakları çalışmalarla ilgili şunları söyledi: “Asfalt, kaldırım, yol, park, okul, sağlık ocağı gibi birçok konuda Kayseri modeli belediyecilik Türkiye’ye örnek oldu. Bu seviyeden geri dönüş yok. Bunların yanı sıra toplumun temel yapı taşı aile ve aile içinde geleceğimizin teminatı olan yavrularımız için örnek çalışmaları hayata geçireceğiz. Bütün projelerimiz aileye, gençliğe, esnafa, sanayiciye dokunan, istihdamla, eğitimle, sporla, engellilerimizle ilgili olacak. Türkiye’ye örnek olacağız.”
1.398 BELEDİYEYE ÖRNEK OLDUK
Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu da, ülke meselelerinin ilk temas noktasının belediyeler olduğunu ifade ederek, “Bin 398 üyesi olan Türkiye Belediye Birliğinde örnek uygulama yapan tek pilot belediye olduk. İnşallah Melikgazi’de de bunu yapacağız” ifadelerini kullandı.
Başkan Palancıoğlu, Melikgazi’de yapacakları çalışmalarla ilgili şunları söyledi: “Asfalt, kaldırım, yol, park, okul, sağlık ocağı gibi birçok konuda Kayseri modeli belediyecilik Türkiye’ye örnek oldu. Bu seviyeden geri dönüş yok. Bunların yanı sıra toplumun temel yapı taşı aile ve aile içinde geleceğimizin teminatı olan yavrularımız için örnek çalışmaları hayata geçireceğiz. Bütün projelerimiz aileye, gençliğe, esnafa, sanayiciye dokunan, istihdamla, eğitimle, sporla, engellilerimizle ilgili olacak. Türkiye’ye örnek olacağız.”
1.398 BELEDİYEYE ÖRNEK OLDUK
Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu da, ülke meselelerinin ilk temas noktasının belediyeler olduğunu ifade ederek, “Bin 398 üyesi olan Türkiye Belediye Birliğinde örnek uygulama yapan tek pilot belediye olduk. İnşallah Melikgazi’de de bunu yapacağız” ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi