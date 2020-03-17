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“Vatana sahip çıkmak en başta gelen görevimiz”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yayımladığı mesajında 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemini vurgulayarak, “Şehitlerimizin aziz hatıralarını ebediyete kadar yüreğimizde taşımak en başta gelen milli görevimizdir” dedi. Yalçın, emanet edilen vatana sahip çıkmanın herkesin en başta gelen görevi olduğunun altını çizdi.

“Vatana sahip çıkmak en başta gelen görevimiz”

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Başkan Yalçın, Türk Milletinin var olma mücadelesinin kahramanlık destanına dönüştüğü Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümünde olduğumuzu belirterek, “Bu güzel vatan için 250 bin şehidin verildiği eşine rastlanır bir savaş daha yoktur. Göğüs göğüse mücadelenin yaşandığı o topraklarda bugün bile hala o günlerin hatıraları canlı ve dopdolu olarak hissedilmektedir. Ecdadımız, kendisinden çok daha güçlü bir orduyu Çanakkale Boğazı'nın serin sularına gömerek, bize gururla anlatacağımız bir zafer, huzurla yaşayacağımız bir vatan bırakmıştır” ifadelerini kullandı.

Emanet edilen vatana sahip çıkmanın herkesin en başta gelen görevi olduğunun altını çizen Yalçın, mesajını şöyle tamamladı: “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Gerek milli mücadele dönemi şehitlerimizle gerekse de ondan sonra vatan savunmasında toprağa verdiğimiz tüm şehitlerimizle helalleşmek istiyorsak, görevimizi en iyi şekilde yapmalıyız. Ancak bu şekilde onlarla helalleşmiş oluruz. Bu vesile ile başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere canını vatan için feda eden tüm şehitlerimizi minnetle yâd ediyorum. Ruhları şad, makamları cennet olsun.”
 

Haber: Ekrem Nazlı

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