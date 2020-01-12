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Vatandaş istedi, Yalçın yerinde çözüm üretti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle halkının kendisine iletilen çeşitli konulardaki istek ve taleplerini yerinde inceleyen Başkan Yalçın, çözüm için gerekli talimatları verdi.

Vatandaş istedi, Yalçın yerinde çözüm üretti

Zeynep Mehmet Akköse İlkokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin dik yamaçtan inmekte zorlandıklarını söyleyen velileri ile de görüşen Başkan Yalçın, kısa süre içerisinde alternatif bir yol yaparak ulaşım kolaylığı sağlayacaklarını söyledi. İncelemeler esnasında mahalle sakinleri ve esnaflardan çay davetleri de alan Başkan Yalçın, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti. Mahalle sakinleri de kısa süre önce çözülen mesken sorunlarından dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür ederek yapılan hizmetlerden çok memnun olduklarını ifade etti.



Başkan Yalçın ayrıca KYK Pertevniyal Sultan Kız Yurdu Müdiresi Yüksel Kaya ve görevli memurelerle de bir süre görüştü. Çeşitli isteklerde bulunan Yurt Müdürü Kaya’ya her türlü destek ve yardımın sağlanacağını söyleyen Başkan Yalçın, irtibat için yetkili başkan yardımcısı ve müdürlerin telefon numaralarını verdi. 

 


 

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