"Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü ve mahalle halkının katılımıyla düzenlenen törende ilk konuşmayı yapan Yamaçlı Muhtarı Serdar Özcan, Başkan Yalçın’a ve ekibine teşekkür etti.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Daha sonra kürsüye gelen MHP Talas İlçe Başkanı Mehmet Akbulut da konuşmasında, yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Mustafa Yalçın’a teşekkür etti. Akbulut, ardından sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaya getirerek, “Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Dünya liderlerinin gözlerine baka baka tüm Türkiye’nin nasıl temsil edildiğini bir kez daha göstermiştir. Kendilerinden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızı ilk arayan MHP’nin genel başkanı Devlet Bahçeli’ye de teşekkür ediyorum. Allah iki lideri başımızdan eksik etmesin, Türk milletinin iki lidere her zaman ihtiyacı var.” dedi.









“YALÇIN BAŞKAN BAŞIMIZI DİK TUTUYOR”

AK Parti Talas İlçe Başkanı Kerim Ekici de Başkan Yalçın’ın yaptığı başarılı çalışmalara vurgu yaparak, “6 yıldır teşkilat başkanı olarak Yamaçlı’ya geliyorum. Burada her zaman güler yüz ve destek gördük. Son seçimlerde de Cumhur İttifakı’na çok güzel destek verdiniz. Belediyemiz de yaptığı hizmetlerle buraya hizmetin sık sık geleceğini göstermiş oldu. Bizim de başımızın dik olarak buraya gelmemizi sağladı. Allah kendisinden razı olsun ve hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Cumhurbaşkanımız ve MHP lideri Devlet Bahçeli öncülüğünde Cumhur ittifakı olarak birlikte çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Talas’ta birlik ve beraberlik içerisinde çok güzel sonuçlar alıyoruz.” diye konuştu.



“ÇOK GÜZEL İŞLER YAPILDI”

Programda son konuşmayı yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da bir köyde 45 iş makinesiyle 95 personelin aynı anda bulunmasının büyük bir kazanç olduğuna dikkat çekerek, “Talas ve Büyükşehir Belediyesi ile KASKİ ve KCETAŞ ekipleri 3 gündür buradalar ve yoğun şekilde çalışıyorlar. Çok güzel işler yapıldı ve mahallemizin acil çözüm bekleyen işleri halledildi. 3 günlük süre zarfında burada hem arazi yollarını açtık hem de bozuk yollarının bakımını yaptık. Dere içini temizledik. Ayrıca okulun çevre düzenlemesi ile iç ve dış boyamasını gerçekleştirdik. Fırınların boyanması, bozuk parkelerin tamiri, parkların genel temizlik ve bakımının yapılması, kamelyaların tamir ve değişimlerinin yapılması, mezarlıkların bakım ve temizliği, ahır gübrelerinin kaldırılması, çöp konteynırlarının tamamlanması, caminin genel temizliğinin yapılması ve böcek ilaçlaması gibi işleri de yine bu kapsamda yerine getirdik. Bunların yanı sıra KASKİ rögar kapaklarının bakımını yaptı ve diğer altyapı eksikliklerini tespit etti. Elektrik Şirketi de sokak lambalarının ve elektrik hatlarının gözden geçirdi.” ifadelerini kullandı.









“CUMHURBAŞKANIMIZ HESAP SORDU”

Konuşmasında devlet olmanın önemine vurgu yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaya değinen Başkan Yalçın, “Allah devlete zeval vermesin. Biz bir dünya devletiyiz. Aleyhimize proje yapanlara karşı iktidarıyla-muhalefetiyle hep beraber göğsümüzü gerdik bugüne kadar ve yine gereriz. Bir 15 Temmuz yaşadık, hiç parti ayrımı yapmadan herkes sokaklardaydı. Allah bir daha göstermesin ama her zaman da dimdik bu tip hainlere karşı durmaya kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasında dünya devletlerine adeta hesap sordu. Cumhurbaşkanımız cumhurbaşkanlığı görevini yapacak, biz belediye olarak belediyecilik görevini yapacağız, vatandaş vatandaş olarak görevini yapacak. Vatanını en çok seven insan, kendi görevini en iyi yapan insandır. Bizden istenen budur.” diye sözlerine tamamladı.



“ŞÜKÜR BUGÜNLERİ DE GÖRDÜK”

Yamaçlı’ya yapılan hizmetleri değerlendiren vatandaşlar da çok büyük işler yapıldığına dikkat çekerek, “Şükürler olsun Allah’ın izniyle iyi işler yapılıyor. Halkın isteği yerine getiriliyor. Şu ana kadar gördüğüm şeylerle gurur duyuyorum. Kepçelerin, kamyonların çalışmasını görünce gurur duydum. Belediye Başkanımızın bu şekilde halkla yan yana gelmesi önemli bir olay. Halkın içine girdiler ve halkı küçümsemeyi bitirdiler. Bugünleri de gördük şükürler olsun. Kendilerinden Allah razı olsun.” şeklinde konuştu.