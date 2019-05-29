Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yalçın: “Bu güzel başarıdan dolayı tebrik ediyorum”

Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, "Aileleriyle birlikte Samsun'a yolcu ettiğimiz gençlerimizi, teknik heyeti ve kulüp yöneticilerimizi şehrimize ilk kez yaşattıkları bu güzel başarıdan dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Yalçın: “Bu güzel başarıdan dolayı tebrik ediyorum”

U19 Türkiye Şampiyonu olan Talasgücü Belediyespor’a tebrik yağıyor. 75 ilden 138 takım arasından çıkarak mutlu sona ulaşmanın mutluluğunu yaşayan Tlasgücü Belediyespor Kulübü Kayseri amatör futboluna adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın yaptığı açıklamada, “U19 Türkiye Şampiyonasında şehrimizi temsil eden Talasgücü Belediyespor takımımız, 75 ilden 138 kulübün yer aldığı organizasyonda İstanbul temsilcisi İfaspor'u da yenerek şampiyon oldu. Aileleriyle birlikte Samsun'a yolcu ettiğimiz gençlerimizi, teknik heyeti ve kulüp yöneticilerimizi şehrimize ilk kez yaşattıkları bu güzel başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerTalasTalas Belediye Başkanı Mustafa YalçınYalçınMUSTAFA YALÇIN
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.