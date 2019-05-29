Yalçın: “Bu güzel başarıdan dolayı tebrik ediyorum”

U19 Türkiye Şampiyonu olan Talasgücü Belediyespor’a tebrik yağıyor. 75 ilden 138 takım arasından çıkarak mutlu sona ulaşmanın mutluluğunu yaşayan Tlasgücü Belediyespor Kulübü Kayseri amatör futboluna adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın yaptığı açıklamada, “U19 Türkiye Şampiyonasında şehrimizi temsil eden Talasgücü Belediyespor takımımız, 75 ilden 138 kulübün yer aldığı organizasyonda İstanbul temsilcisi İfaspor'u da yenerek şampiyon oldu. Aileleriyle birlikte Samsun'a yolcu ettiğimiz gençlerimizi, teknik heyeti ve kulüp yöneticilerimizi şehrimize ilk kez yaşattıkları bu güzel başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

