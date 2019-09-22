Yalçın: “Çalışırsanız formanın hakkını verirsiniz”

Bu sezon Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grup’ta mücadele edecek Talasgücü Belediyespor’un Yahyalıspor ile 22 Eylül Pazar saat 15.00’te yapacağı ilk maç öncesi takımla buluşan Başkan Mustafa Yalçın başarılar diledi.

Kazasız belasız bu sezon dileyen Başkan Yalçın, “Ligi en iyi yerde tamamlamak hepimizin en büyük hedefi. Şimdiden sezon boyunca başarılar diliyorum. Başarılarınız daim olsun. İlk maçlar önemlidir. Oyuncular olarak görücüye çıkmış gibi olunur. Büyük takımlarda bile zaman zaman uyum sorunu olabilir ama siz elinizden geleni yaparsanız, formanın hakkını verirseniz gerisi Allah’a kalmış. Allah da çalışana verir. O nedenle hırs yapmayın. Bir kaza bela olmasın, bir yerinize bir şey olmasın. Önemli olan sizlerin sağlığıdır. Hepinizi gözlerinden öpüyorum. Başarılar diliyorum. Allah sizi muvaffak etsin, bizi de mahcup etmesin” şeklinde konuştu.







Talasgücü Belediyespor Başkanı Cafer Nalbant, Yahyalıspor deplasmanından başarıyla dönmeyi amaçladıklarını belirterek, “Gençlerimize güvenimiz sonsuz. Biz onlara güveniyoruz inşallah onlar da bizi mahcup etmeyecek” diye konuştu.

Teknik direktör Halil Aslan ise, desteklerinden dolayı Başkan Yalçın ve yönetime teşekkür ederek, “Bugüne kadar 45 antrenman yaptık. Allah’a çok şükür takımımız hazır. Sizlerin desteğiyle iyi bir ekip kurduk. Çok kaliteli arkadaşlarımız var. İlk maçlar her zaman zordur. İnşallah pazar günü de elimizden geldiğince en iyi şekilde Talas’ı temsil edeceğiz” ifadelerini kullandı.







Konuşmaların ardından Başkan Yalçın, oyuncularla sohbet ederken, programın sonunda takım kaptanı Burak Öztürk, Başkan Yalçın’a isminin yazılı olduğu 38 numaralı forma takdim etti.

