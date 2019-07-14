Yalçın'dan 15 Temmuz Mesajı

Başkan Yalçın, milletin kahramanlık destanı yazdığını belirttiği mesajında şunları kaydetti: “15 Temmuz günü milletimiz vatanımızı bölüp parçalamak isteyen hain FETÖ üyelerine karşı büyük bir destan yazmıştır. Hain kalkışma gecesi vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokaklara ve meydanlara koşmuş, çok kısa bir sürede devletin içine sızan hainleri bertaraf etmeyi başarmıştır. Bu mücadele göstermiştir ki Türk Milleti asla egemenliğini kendisinin dışında başka bir yere bırakmadı, bırakmayacaktır. Bu mücadele üçüncü yılında da hala devam etmektedir. Bu dik duruş mücadelesinde vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize Allah’tan acil şifalar diliyorum. Yüce Mevla tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışla milletimize bir daha böyle günler yaşatmasın.”

