Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yalçın'dan 'Bayramlık Kıyafet' çağrısı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hazırladıkları bayramlık kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerini beklediğini söyledi.

Yalçın'dan 'Bayramlık Kıyafet' çağrısı

Kurdukları Hayır Çarşısı ile binlerce aileye ulaştıklarını ifade eden Başkan Yalçın, ihtiyacı olan herkesi Hayır Çarşısına davet ederek, “Bizde kayıtlı ailelere düzenli olarak yardımlarımızı yapıyoruz. Bununla birlikte bayram için çok sayıda kıyafet hazırladık. Hem yetişkinler için hem de küçükler için bayramlık kıyafetlerimiz hazır. Bugün ayrıca hayır sahibi sayın Akgül Akbeyaz kardeşimizin getirdiği çocuk kıyafetlerini teslim alıyoruz. Bunlar burada sahibini bekliyor. Talas’ta oturan ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları, kendileri bayramlık kıyafetlerini buradan alabilirler. Hayır sahiplerine çok teşekkür ediyorum. İhtiyaç sahiplerini de bekliyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum” dedi.



TALAS HAYIR ÇARŞISI’NIN ‘ÖRNEK HAYIRSEVERİ’
Talas Hayır Çarşısı’nın müdavimlerinden hayırsever Akgül Akbeyaz da özellikle kız çocukları için bayramlık kıyafet getirdiklerini belirterek, “Üniversite öğrencisiyim, burada gönüllü olarak aktif şekilde görev yapıyorum. Bizim önceliğimiz her zaman çocuklar. Önümüzdeki bayramda çocuklarımız sevinsin diye bayramlık kıyafetler temin ettik. Bize bu fırsatı sağladığı için Başkanımız Mustafa Yalçın’a teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum” diye konuştu.


 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerTalasTalas Belediye Başkanı Mustafa YalçınYalçınMUSTAFA YALÇIN
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.