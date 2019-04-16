Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yalçın'dan Çatakdereliler'e Teşekkür

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 31 Mart seçimlerinin ardından mahallelere gerçekleştirdiği teşekkür ziyaretleri kapsamında Çatakdere’de vatandaşlarla buluştu. Başkan Yalçın, “Çatakdere Mahallemizde neye ihtiyaç varsa elimizden geleni yapacağız” derken, kadınlara da Şanlıurfa’ya kültür gezisi sözü verdi.

Yalçın'dan Çatakdereliler'e Teşekkür

31 Mart seçimlerinin ardından göreve gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, mahallelere teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Yalçın, son olarak Çatakdere’de muhtar Seyit Ahmet Karabulut’un tanışma ve kaynaşma yemeğinde mahalleliyle bir araya geldi. Mahallelinin coşkuyla karşıladığı Başkan Yalçın, seçimin bitip geçimin başladığını belirterek, hayırlı olmasını diledi.



Başkan Yalçın, “Çatakdere’ye ziyaretimizin bizim için bir borç olduğunu düşünerek Cumhur İttifakı teşkilatları olarak hep birlikte geldik. Çatakdere bizim için önemli. Hem sizlere teşekkür etmek, hem de yapılacak çalışmalarla ilgili istişarede bulunmak istedik. Bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Bundan sonra muhtarımızla işbirliği içinde hizmet edeceğiz. Huzurlu ve mutlu olmak için var gücümüzle çalışacağız.” ifadelerini kullandı.
Başkan Yalçın’ın özellikle Kur’an kursundaki kadınlara yönelik Şanlıurfa turu sözü büyük alkış aldı.

MHP İlçe Başkanı Mehmet Akbulut da, Cumhur İttifakı ile girilen seçimlerde belediye başkanlığı ve meclis üyeleriyle Talas’a hizmet için çalışacaklarını söyledi.
Çatakdere Muhtarı Seyit Ahmet Karabulut ise, kaynaşma programına katılanlara teşekkür etti.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerTalasTalas Belediye Başkanı Mustafa YalçınYalçınMUSTAFA YALÇIN
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.