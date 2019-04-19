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Yalçın'dan Fen İşleri Müdürlüğü ile toplantı

31 Mart seçimlerinin ardından göreve gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yatırım ve hizmetlerin planlaması konusunda Fen İşleri Müdürlüğü ile toplantı yaptı. Başkan Yalçın toplantıda, “Allah zamanımıza bereket versin. İnşallah projelerimizi hep birlikte hayata geçireceğiz.” dedi.

Yalçın'dan Fen İşleri Müdürlüğü ile toplantı

Bir yandan ‘hayırlı olsun’ ziyaretlerini kabul eden Başkan Yalçın diğer yandan da yapılacak çalışmalarla ilgili birimlerle toplantı gerçekleştiriyor. Başkan Yalçın, göreve geldikten sonra belediye personeliyle yaptığı tanışma toplantısının ardından, birimlerle tek tek bir araya gelerek bu dönemdeki yatırım ve hizmetlerin planlamasını konuşuyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğünü kabul eden Başkan Yalçın, başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu toplantıda birim müdürü Metin Sami Doğramacı ve personelle istişarede bulundu. Başkan Yalçın, toplantıda seçim döneminde açıkladığı “100 Ağartan Projeler” konusunda yapılması gereken çalışmalarla ilgili planlamaları değerlendirdi.
Birlik ve beraberlik içinde Talas’a hizmet edeceklerini belirten Başkan Yalçın, ellerinden gelen gayretle yatırım ve hizmetleri hayata geçirerek, aldığı bayrağı daha ileriye götüreceklerini söyledi.

İHA

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