Yalçın'dan nöbetteki polislere ziyaret

Başkan Yalçın, ilk olarak Talas İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçerek burada İlçe Emniyet Müdürü Yasin Zeki ve müdürlükteki görevli polis memurlarıyla görüştü. Ardından İlçe Emniyet Müdürü Yasin Zeki ile birlikte Talas’ın çeşitli noktalarında gece nöbeti tutan polisleri ziyaret eden Başkan Yalçın, haftalarını kutlayarak kendilerine çikolata ikram etti.









Başkan Yalçın, Türk Polis Teşkilatı’nın milletin huzuru ile can ve mal güvenliğinin teminatı olduğunu belirterek, “Bunun yanı sıra vatanımızın bölünmez bütünlüğü görevini de yürüten teşkilatımız, 174 yıldan beri almış olduğu kamu düzenini koruma, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlama gibi görevlerini, teknolojiden üst düzeyde yararlanarak yerine getiriyor. Bu bakımdan görevini mesai gözetmeksizin 7/24 yürüten bütün polislerimizin haftalarını kutluyor, kazasız belasız şekilde aileleriyle huzurlu bir ömür diliyorum.” dedi.







Başkan Yalçın, görevi başında şehit olan polisleri de rahmetle anarak sözlerini tamamladı.

