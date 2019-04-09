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Yalçın'dan personelle tanışma toplantısı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından göreve gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, personelle tanışma toplantısı yaptı. Başkan Yalçın, “Kimse endişeye kapılmasın. Herkes işini en iyi şekilde yapmaya çalışsın.” dedi.

Yalçın'dan personelle tanışma toplantısı

Konferans salonundaki toplantıya başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personel katıldı. Konuşmasına “Seçim bitti, geçim başladı.” diyerek başlayan Başkan Yalçın, “Bazı arkadaşlarımızda hafif bir soru işareti, bazılarında biraz stres, bazı arkadaşlarımızda da üst düzeyden bir panik oluşabilir. Bunların hiçbirine gerek yok. Hepimiz insanız. Benimle çay hizmeti yapan çalışanımızla insanlık onuru açısından hiçbir fark yoktur. Belediyeciliğe başladığım 24 yıl öncesinde de bunu söylüyordum. Yine söylüyorum.” şeklinde konuştu.



Belediye başkanlığını insanların hayatını kolaylaştıran zanaatkâra benzeten Başkan Yalçın, “Bizler de insanların hayatını kolaylaştırmaya çalışacağız. Bu bakımdan işimize dikkat edelim.” ifadelerini kullandı.
Başkan Yalçın, belediye personeline kitap okuma ve kendilerini geliştirme tavsiyesinde bulunarak şunları söyledi: “Sürekli kitap okurum. Evimde 4 bin 500 civarında kitap var. Her gece kitap okumadan uyamam. Kafamı yastığa koyarken kendime günü mutlu olarak bitirdim mi diye sorarım. Sizler de böyle yapın. Çocuklarınızla birlikte kitap okuyun. Evde böyle bir alışkanlığınız olsun. Kendinizi yetiştirin. Hep mutlu olmaya çabalayın.”
 

İHA

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