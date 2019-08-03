YALÇIN'DAN TALAS'A İKİ MÜJDE

TALAS MİLLET BAHÇESİ PROJESİ
Başkan Yalçın, Mehmet Özhaseki ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulunarak, “İlçemizdeki İl Jandarma Komutanlığı sınırları içinde Talas Millet Bahçesi Projemiz için Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Sayın Arif Çetin ile prensipte anlaştık. Zincidere Mahallemizdeki göletin düzenlenerek mesire alanı olması için ise Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa Aksu ile kararlaştırdık” dedi.
Başkan Yalçın, Talas’ta İl Jandarma Komutanlığı alanının 110 bin metrekarelik kısmının Talas Millet Bahçesi şeklinde düzenleneceğini belirterek, “İçişleri Bakanlığımızın izninden sonra bu projemiz Büyükşehir Belediyemizin takibi, planlaması ve yapımıyla Talaslı vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak” diye konuştu.
ZİNCİDERE’YE MESİRE ALANI
Diğer müjdeyle ilgili de bilgiler veren Başkan Yalçın şunları söyledi: “Zincidere Komando Tugayı’nın yakınlarında olan sulama göleti arklarının tahrip oluşundan dolayı kullanılamıyordu. Burayı da belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çevresini düzenleyerek güzel bir mesire alanı yapacağız. Bu konuda yardımcı olan Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa Aksu’ya da teşekkür ediyorum. Diğer gelişmeler de var. İnşallah zamanı geldiğince Ankara’ya seferlerimiz sürecek ve paylaşmaya devam edeceğiz. Talasımıza hayırlı olsun.”
Başkan Yalçın, Mehmet Özhaseki ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulunarak, “İlçemizdeki İl Jandarma Komutanlığı sınırları içinde Talas Millet Bahçesi Projemiz için Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Sayın Arif Çetin ile prensipte anlaştık. Zincidere Mahallemizdeki göletin düzenlenerek mesire alanı olması için ise Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa Aksu ile kararlaştırdık” dedi.
Başkan Yalçın, Talas’ta İl Jandarma Komutanlığı alanının 110 bin metrekarelik kısmının Talas Millet Bahçesi şeklinde düzenleneceğini belirterek, “İçişleri Bakanlığımızın izninden sonra bu projemiz Büyükşehir Belediyemizin takibi, planlaması ve yapımıyla Talaslı vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak” diye konuştu.
ZİNCİDERE’YE MESİRE ALANI
Diğer müjdeyle ilgili de bilgiler veren Başkan Yalçın şunları söyledi: “Zincidere Komando Tugayı’nın yakınlarında olan sulama göleti arklarının tahrip oluşundan dolayı kullanılamıyordu. Burayı da belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çevresini düzenleyerek güzel bir mesire alanı yapacağız. Bu konuda yardımcı olan Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa Aksu’ya da teşekkür ediyorum. Diğer gelişmeler de var. İnşallah zamanı geldiğince Ankara’ya seferlerimiz sürecek ve paylaşmaya devam edeceğiz. Talasımıza hayırlı olsun.”
Haber Merkezi