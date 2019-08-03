YALÇIN'DAN TALAS'A İKİ MÜJDE Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile Ankara’da yaptığı bir dizi ziyaretlerin ardından Talas için iki önemli müjdeyle döndü.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 07:20